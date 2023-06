Thibau Nys heeft maar één doel in de zomer: "Wordt moeilijk, ook al ben ik de beste in koers"

Thibau Nys heeft zijn zinnen gezet op het WK voor beloften begin augustus. Nys wil daarin beter doen dan twee jaar geleden.

Thibau Nys (20) heeft zich de afgelopen tijd al goed bewezen bij de profs met een overwinning in de Ronde van Noorwegen, een eendagskoers in Zwitserland en nu ook een tweede plaats in de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour.

WK in Glasgow

Voor bijvoorbeeld de Tour is het nog te vroeg voor Nys, hij rijdt van 22 tot 26 juli de Ronde van Wallonië en het Circuito de Getxo op 30 juli. Daarna richt hij zich op 12 augustus op het WK op de weg voor beloften, dat op 12 augustus in Glasgow wordt gereden.

“Dat is het grote doel van deze zomer. In juli ga ik op stage naar Mallorca gevolgd door een hoogtestage", zegt Nys bij Het Laatste Nieuws. In 2021 werd Nys bij zijn eerste WK bij de beloften zesde in Leuven.

"De regenboogtrui is een doel. Ik sta ik nu enkele stappen verder in mijn ontwikkeling. Het wordt hoe dan ook zeer moeilijk, ook al ben ik de beste in koers", stelt Nys nog.