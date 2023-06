Toon Aerts die zich nog altijd prof voelt, geeft zijn ambities voor na zijn comeback

Toon Aerts staat nog steeds aan de kant. Hij wacht geduldig tot hij weer kan koersen. Bij Sportweekend gaf hij zijn ambities aan als hij terug mag koersen.

Door een positieve test op Letrozole Metobolite staat Toon Aerts al meer dan een jaar aan de kant. Wellicht zal hij pas vanaf februari 2024 weer kunnen koersen. Aerts is ondertussen voor zijn comeback aan het aftellen.

"Elke dag die passeert, is een dag dichter bij mijn comeback", vertelde Aerts aan Sportweekend. "Ook al weet ik niet wanneer die exact zal zijn. Ik hoop nog op vermindering." De UCI kan hem nog altijd clementie vertonen. Mogelijk wordt die beslissing door de zaak van Shari Bossuyt beïnvloed.

Aerts moet nog wachten op zijn 1e koersdag sinds de positieve test, maar blikte wel al vooruit. "Ik wil graag nog eens het BK of EK winnen", ging hij verder. "Al kan je ouders en mecaniciens horen zeggen dat ze het tof vonden, ook een doel zijn. Een leuk crossweekend hebben is ook al goed."

"Ik voel me nog altijd prof. Ook volg ik mijn schema's nog altijd. Alleen komt er nu soms een feestje bij waar ik vroeger voor zou hebben afgezegd omdat ik rust nodig had. Die rust is er nu wat minder. Ook omdat de school erbij komt", besloot Aerts die momenteel als leerkracht lichamelijke opvoeding aan de slag is.