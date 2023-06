'Jumbo-Visma haalt talent weg bij INEOS Grenadiers en werkt verder aan opvolging van Primoz Roglic'

Jumbo-Visma blijft zich maar versterken. De Nederlandse formatie zou nu ook bij INEOS Grenadiers een renner ophalen.

Woensdag verlengde Jumbo-Visma al het contract van topsprinter Olav Kooij en met de Amerikaan Matteo Jorgenson (Movistar) zou Jumbo-Visma zich al serieus versterken voor volgend seizoen.

En nu zou er alweer een nieuwe renner naar de Nederlandse formatie trekken. De Brit Ben Tulett (21) zou volgens La Gazzetta dello Sport en Wielerflits de overstap maken van INEOS Grenadiers naar Jumbo-Visma.

Tulett begon zijn carrière in 2020 bij Alpecin-Fenix maar stapte vorig jaar over naar INEOS Grenadiers. De Brit won onlangs nog de proloog en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen en wordt als een talent voor het klassement gezien.

Opvolgers voor Roglic?

Met ook nog Matteo Jorgenson en de Noor Johannes Staune-Mittet, die de Giro voor beloften op zijn naam schreef, lijkt Jumbo-Visma zich te willen voorbereiden op de opvolging van Primoz Roglic, die eind oktober 34 wordt.