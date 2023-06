OVERZICHT: Wie anders dan Ganna Italiaans kampioen, Pogacar en Zigart domineren in Slovenië en secondestrijd in Polen

Niet alleen in België, maar ook in heel wat andere Europese landen zijn er nationale titels in het tijdrijden uitgedeeld. Een overzicht van de belangrijkste kampioenen.

In Nederland pakte Jos van Emden woensdag al de titel, net als Joshua Tarling in Engeland. In Italië ging de titel zoals verwacht naar Filippo Ganna. Hij was sneller dan Mattia Cattaneo en Matteo Sobrero en pakte zijn vierde Italiaanse titel tegen de klok.

In Frankrijk was het Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) die voor de tweede keer nationaal kampioen werd. Hij hield Bruno Armirail en Pierre Latour achter zich. In Polen is Michal Kwiatkowski de nieuwe kampioen, hij was slechts een seconde sneller dan specialist Maciej Bodnar.

In Hongarije (Jumbo-Visma) was de titel voor de tweede keer voor Attila Valter. Bij de vrouwen pakte Blanka Vas voor de derde keer op rij de titel. In de Verenigde Staten was Chloe Dygert dan weer de snelste, haar tweede nationale titel.

Pogacar & Zigart domineren

In Slovenië was het vooral uitkijken naar de comeback van Tadej Pogacar. Zonder Primoz Roglic aan de start verpulverde Pogacar de tegenstand, de nummer twee eindigde op meer dan 5 minuten. Pogacar reed ook anderhalve minuut sneller dan in 2020, toen hij voor het laatst kampioen werd tegen de klok.

Urska Zigart pakte dan weer de Sloveense titel bij de vrouwen. Het is voor Zigart net als voor Pogacar de derde Sloveense titel, zij was meer dan anderhalve minuut sneller dan de nummer twee.

Andere kampioenen (vrouwen)