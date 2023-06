Vijfde Belgische tijdrittitel, ondanks valpartij: Kopecky legt uit wat ze toch verkeerd deed en wat dit betekent voor WK

Het is niet zo dat er niets fout ging. Dan nog kwam de vijfde Belgische tijdrittitel van Lotte Kopecky nooit in het gedrang.

Verschillende rensters schoven onderuit op de gladde wegen, gelukkig zonder al te veel erg. Lotte Kopecky ontsnapte er evenwel ook niet aan. "Halverwege had ik twintig seconden voorsprong. Ik dacht geen risico's meer te nemen. Plots schoof mijn voorwiel toch weg. In een bocht die ik verkeerd inschatte: mijn eigen fout."

Een mea culpa van de winnares, al had het uiteraard ook te maken met de weersomstandigheden. "Tijdrijden in de regen is nooit echt leuk. Je wil altijd de limieten opzoeken, maar je weet ook dat het volledig fout kan gaan als je erover gaat."

Ik was niet zeker dat ik zomaar ging winnen

Zoals elk jaar eigenlijk was Lotte Kopecky vooraf nogal op haar hoede. Uiteindelijk bleek de sterkhoudster van SD Worx op nationaal niveau er weer bovenuit te steken in het tijdrijden. "Een Julie De Wilde bijvoorbeeld focust daar veel meer op. Ik was niet zeker dat ik zomaar ging winnen."

Dat deze zege er wél kwam, is uiteraard een opsteker richting dat andere kampioenschap dat er sneller zal aankomen dan andere jaren. "Naar mijn gevoel zit op schema. Het is nog zeven weken tot het WK. We gaan proberen blijven doen zoals we bezig zijn. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken tot op het WK."