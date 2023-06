Dit beperkte bedrag krijgt de volgende Belgische kampioen, maar er is meer voor wie geen Van Aert of Evenepoel heet

Zondag wordt het BK op de weg gereden. Wellicht een van de meest onvoorspelbare koersen van het jaar, maar ook een buitenkans voor veel renners.

Hoewel het BK zo'n onvoorspelbare koers is, wint er bijna altijd een grote naam. Dries De Bondt (2020), Preben Van Hecke (2015) en Jens Debusschere (2014) waren de laatsten die de grote namen konden kloppen.

Ook Tim Merlier was in 2019 een verrassing, maar hij bouwde ondertussen al een mooie carrière uit en werd in 2022 nogmaals Belgische kampioen. Die titel in 2019 betekende dan ook de grote doorbraak voor hem.

Beperkt prijzengeld, maar voor de rest van de carrière

De winnaar van het BK in Izegem strijkt 4.000 euro op, de tweede krijgt 2.000 euro, de derde 1.000 euro. Geen grote bedragen, maar vooral wat er bij komt is voor de categorie renners onder Evenepoel, Van Aert en Philipsen interessant.

Veel renners hebben dan ook een bonus in hun contract voor een Belgische titel en zijn dan plots een jaar commercieel interessant, want de Belgische kampioen krijgt veel aandacht. En het is ook later nog interessant.

"Je mag de rest van je loopbaan met een randje op je mouw rondrijden. Dat straalt op je af", zegt sporteconoom Wim Lagae bij Het Nieuwsblad. De mindere goden zullen zondag dus extra hun best doen om toch te winnen.