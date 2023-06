Wat met de eenmansploeg van Lotte Kopecky op het BK? De uittredende kampioene denkt haar tactiek te weten

Lotte Kopecky staat op het BK in Izegem er alleen voor. Ze kan op geen enkele ploegmaat rekenen en zal heel tactisch moeten rijden.

Tijdens het seizoen kan Lotte Kopecky telkens op een sterke ploeg rekenen. Met SD Worx boekte Kopecky dit seizoen al 7 zeges. Afgelopen donderdag pakte ze in de BK-tijdrit haar 8e zege van het seizoen en zondag wil ze daar op het BK in Izegem nummer 9 aan toevoegen.

Al zal het in Izegem niet gemakkelijk zijn. Kopecky is namelijk de enige renster van SD Worx aan de start. Zelf besefte ze al dat ze de koers niet zal kunnen dragen. Al gelooft de Kim De Baat, de uittredende kampioene, daar niet echt in. Ze denkt de tactiek van Kopecky te weten.

"Kopecky kan niet op alles reageren", aldus De Baat bij Het Nieuwsblad. "Daarom verwacht ik dat ze zelf initiatief zal nemen, zodat ze niet zelf achter de feiten moet aanrijden."