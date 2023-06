Familie maakt de doodsoorzaak van Liewe Westra bekend: "Maar het wielrennen heeft zijn leven verlengd"

De familie van Lieuwe Westra heeft diens doodsoorzaak bekendgemaakt. Westra overleed eerder dit jaar op 14 januari aan een overdosis drugs en vocht al langere tijd tegen problemen.

Begin dit jaar overleed Liewe Westra op 14 januari. Hij stierf op 40-jarige leeftijd, maar over de doodsoorzaak was nog maar weinig bekend. Tot nu.

Bij Omrop Fryslân maakten Freddy Haak, de woordvoerder van de familie, en Thomas Sijstma die het biografie Het Beest schreef, bekend dat het om een overdosis drugs ging. Bij een autopsie werden slaapmiddelen, crystal meth, XTC en speed in zijn lichaam aangetroffen.

Westra vocht al jaren tegen een drugsverslaving en depressies en had de laatste tijd nog weinig contact met zijn familie. De familie wou de zaak nu afsluiten en maakte daardoor de oorzaak van het overlijden bekend.

"We konden hem niet meer redden", aldus Haak. "Dat moest Westra zelf doen. Hij had zelf die keuze moeten maken." Sijstma vulde aan: "Zonder het wielrennen was hij misschien al veel eerder overleden. Dan had hij al veel eerder een verkeerde afslag genomen. Het wielrennen heeft zijn leven verlengd. Destijds hebben we hem op de fiets gekregen en dat was een grote redding."