Toch twijfels bij Remco Evenepoel op het Belgisch kampioenschap: "Ik had dat geluk wel"

Remco Evenepoel ging in de laatste 10 kilometer van het BK er alleen vandoor met Alec Segaert. Hij rekende op zijn sprint, maar zeker was hij daar niet van.

Evenepoel had het moment van zijn tweede aanval goed uitgekozen. Op een stuk met zijstuk liet Evenepoel zich naar achter in de groep zakken om van daar aan te vallen. Alleen Alec Segaert had dat doorzien.

"Ik ken Alec nog niet super goed, dus ik wist niet hoe goed zijn sprint was. Het is natuurlijk geen trage, maar ik ben ook een beetje sneller geworden. Het is voor zo'n aankomsten dat het moet", zei Evenepoel bij Sporza.

Moeilijke sprint

Uiteindelijk wou Segaert niet overnemen van Evenepoel, omdat hij enkel op die manier een kans maakte om te winnen. Met enkele tempowisselingen probeerde Evenepoel hem af te matten, maar het werd toch een sprint.

Iets waar Evenepoel niet helemaal zeker over was want hij moest ook op kop beginnen aan die sprint. "Het was ook nog tegenwind dus ik dacht dat hij er nog in de laatste 50 meter ging uitkomen."

"Ik had geluk dat ik zijn schaduw een beetje kon volgen en die ging een beetje achteruit. Op 100 meter van de meet was ik zeker dat hij er niet meer over zou komen. Maar je weet nooit."