De laatste UCI-ranking voor de Tour de France: Mathieu van der Poel en Intermarché-Circus-Wanty doen een zaakje

Door de nationale kampioenschappen net voor de Tour de France zijn er nauwelijks verschuivingen op de UCI-ranking. Toch hebben Mathieu van der Poel en Intermarché-Circus-Wanty een plaatsje kunnen stijgen.

Net voor de Tour de France is Tadej Pogacar nog altijd de ongenaakbare leider op de UCI-ranking. Remco Evenepoel en Wout Van Aert vervolledigen nog altijd de top 3 en verder zijn er nauwelijks verschuivingen in de top 10.

Toch kon Mathieu van der Poel dankzij zijn 3e plaats op het Nederlands kampioenschap een plaatsje stijgen. Hij staat ten koste van Mads Pedersen 6e. Jasper Philipsen is nog steeds de 3e Belg in de top 10.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 6612,86 punten

2. Remco Evenepoel: 5540,21 punten

3. Wout Van Aert: 5007 punten

4. Jonas Vingegaard: 3787,57 punten

5. Primoz Roglic: 3276,5 punten

6. Mathieu van der Poel: 3174,67 punten

7. Mads Pedersen: 3117,14 punten

8. Jasper Philipsen: 2993 punten

9. Mattias Jensen: 2795,14 punten

10. Joao Almeida: 2757,5 punten

© photonews

Ook in het ploegenklassement zijn er nauwelijks verschuivingen. UAE staat nog atlijd aan de leiding en wordt gevolgd door Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers. Soudal Quick-Step staat nog altijd 4e. Trek-Segafredo is de nieuwkomer in de top 5 en springt van plaats 6 naar plaats 5.

Alpecin-Deceuninck en Lotto Dstny staan ook nog steeds in de top 10. Zij staan respectievelijk op plaatsen 8 en 10. Intermarché-Circus-Wanty sprong van plaats 12 naar 11 en staat op zo'n 650 punten van de top 10.

UCI-ranking ploegen:

1. UAE Team Emirates: 15268,74 punten

2. Jumbo-Visma: 14676,42 punten

3. INEOS Grenadiers: 10749,45 punten

4. Soudal Quick-Step: 9996,94 punten

5. Trek-Segafredo: 9680,12 punten

...

8. Alpecin-Deceuninck: 8289 punten

...

10. Lotto Dstny: 7435 punten

11. Intermarché-Circus-Wanty: 6791 punten