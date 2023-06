🎥 Ex-renner trekt fel van leer tegen potentiële opgave Wout als Sarah bevalt: "Begrijp het niet, Wout is 8 collega's in 1"

Het is voor Wout van Aert en zijn Sarah weer aftellen naar het einde van een zwangerschap. Een opgave van Wout in de Tour om deze reden is geen utopie.

Dat heeft nogal voor een schok gezorgd in het wielerwereldje en in Nederland zijn ze er blijkbaar nog altijd niet van bekomen. Zeker niet bij Gert Jakobs, die zelf de Tour vier keer heeft uitgereden. "Het ligt mij als een baksteen op de maag. Ik vind dat het niet kan", maakt de man uit Drenthe zijn mening duidelijk in een video op Twitter.

"Dat zijn broodheer Jumbo-Visma het goed vindt, begrjip ik al helemaal niet. De doelstelling is geel in Parijs. Welnu: dan heb je iedere collega nodig, elke dag, elk uur, elke minuut. Wout van Aert is acht collega's in één coureur tegelijk. Wout lost alle problemen op."

Jakobs tilt er dus zo zwaar aan omdat hij Van Aert een geweldige renner vindt. "Wanneer er kortsluiting dreigt, is hij de man die de zaak weer rustig krijgt. Wout is de fundering van Jumbo-Visma. Zonder hem wordt deze fundering in de Tour heel erg wankel."

"Ik gun Wout alles", begrijpt Jakobs het van uit een persoonlijk standpunt uiteraard wel. "Zakelijk en sportief vind ik het onbegrjipelijk. Roglic, Mr. Diehard, zit thuis met zijn goede benen. Misschien kunnen ze na een week Tour de France wel gezamenlijk beschuit eten. En zit Jumbo-Visma met een heel groot probleem."