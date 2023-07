Lorena Wiebes schenkt SD Worx weer de zege in gevaarlijke finale, Van Vleuten blijft in het roze

Nadat Annemiek van Vleuten de macht greep in de tweede etappe met een ritzege en een de roze trui, was etappe drie er een voor de sprinters. En dat scenario kwam ook uit.

Vier rensters reden in het begin van de etappe weg in twee schuifjes, maar zij werden al op meer dan 70 kilometer van de streep weer gegrepen. Daarna volgde er nog een ontsnapping met drie Italiaanse rensters.

Maar ook hun vlucht was al vroeg ten dode opgeschreven en op tien kilometer van de streep werden ze ingelopen. Door de gevaarlijke finale in Modena werden de verschillen voor het klassement al op 1 kilometer van de streep genomen en de bonificatieseconden geschrapt.

Zaterdag was SD Worx nergens in de bergetappe, maar nu wel weer. De Italiaanse Guarischi zette Lorena Wiebes perfect af en de Europese kampioene maakte het af voor Marianne Vos en de Amerikaanse Chloe Dygert. Annemiek van Vleuten blijft leidster.

It's a win for Lorena Wiebes as we all expected!



Letizia Paternoster crashes in the background, hopefully she will be ok#GiroDonne #GiroDonne23 pic.twitter.com/zZp2hEONM4