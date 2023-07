Team van Tadej Pogacar reageert op speculaties: "We hebben niets te verbergen"

Er werd zaterdag wat mysterieus over gedaan het korte ijsbad van Tadej Pogacar na de eerste etappe. Zijn team heeft daar nu meer uitleg over gegeven.

Na de finish van de eerste etappe dook Tadej Pogacar een bestelwagen in met een ijsbad. De Sloveen zat er echter maar zo'n 50 seconden in, waardoor er vragen bij werden gesteld. En de ploeg had liever geen pottenkijkers.

Er werd gedacht aan cryotherapie, onder meer Jan Bakelants suggereerde dat in Vive le Vélo. Onder meer vloeibare stikstof is daarbij een optie, door zijn extreem koude temperatuur. Maar volgens UAE is daar niets van aan.

"Het is een ijsbad, niets bijzonders", zei medical director van UAE Adriano Rotunno bij HLN. "Waarom we dat in een busje doen? Uit respect voor de privacy van de renner."

Mentaal ook belangrijk

"We willen niet dat miljoenen mensen hem met een nat wit koerspak zien. We willen niets verbergen, we zijn hier graag zo transparant mogelijk over", zei Rotunno nog.

Volgens sportief manager Matxin Fernandez hebben ze bij UAE onderzoek gedaan naar die ijsbaden en hebben ze vastgesteld dat zo'n kort ijsbad beter is dan een lang. "Het is ook iets mentaals, hij heeft weinig tijd."