José De Cauwer over Jonas Vingegaard: "Niemand kan me op een ander idee brengen"

Wout van Aert was duidelijk gefrustreerd na de aankomst en gooide zijn drinkbus keihard op de grond. Ook José De Cauwer wond zich op.

Wout van Aert moest na de beklimming van de Jaizkibel veel alleen oplossen en onder meer Pello Bilbao terughalen. Maar ook de aanvallen van Skjelmose en Pidcock moest Van Aert zelf beantwoorden.

José De Cauwer zag dat vooral Tiesj Benoot en Wilco Kelderman veel oplosten, terwijl Jonas Vingegaard bleef zitten. "Ik heb alle respect voor de Tourwinnaar, maar in dit geval had hij een klein beetje ploegmakker moeten zijn."

Dat de Deen niets deed in de afdaling begrijpt De Cauwer nog, maar vooral in de laatste 6 kilometer liep het mis. "Als Bilbao gegrepen is, moet je als ploeg zeggen: "We zitten hier met onze koning Van Aert."" Vingegaard heeft geen meter op kop gereden. Vooral met wat er vorig jaar in de Tour gebeurd is, met al die arbeid..."

Samen winnen

De Cauwer verwijst onder meer naar Gent-Wevelgem die Van Aert weg schonk aan Christophe Laporte. Dat was een voorbeeld van hun motto 'samen winnen', terwijl dat hier niet het geval was.

"Hier had Vingegaard zijn deel van het werk moeten doen. Ik heb er geen excuses voor. Niemand kan me op een ander idee brengen."