Valt er Wout van Aert iets te verwijten en had hij een andere keuze moeten maken? "Je kan ook té sterk zijn"

Wout van Aert rijdt een sterke Tour, maar de beloning volgt nog niet. Valt hem iets te verwijten, bijvoorbeeld betreft het harde labeur in rit 12?

Van Aert probeerde keer op keer om de goede ontsnapping te forceren. Aan aanvalslust geen gebrek. "Maar het juiste moment kiezen is ook een kunst", oppert Serge Pauwels in Sporza Tour. "En er bestaat een gezegde in de koers dat stelt dat je beter 10 keer kan meeglippen met iemand dan 1 keer zelf aanvallen."

Het moment waarop hij alleen wegging, was misschien niet zo goed gekozen. "Het is natuurlijk een van de sterkste renners in het peloton, maar je kan ook té sterk zijn. Hij ging op een moment dat niemand kon volgen. Zo kom je al snel voorbij je point of no return, zoals ze dat in de vliegwereld noemen."

Wat is dan de volgende stap? "Je moet dan die aanval voortzetten en hopen dat er een groepje komt. Maar in zijn geval had hij misschien beter wat langer meegeschoven en iets minder kwistig met zijn energie omgesprongen. Al is het vanaf de zijlijn makkelijk praten."