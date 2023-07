Van der Poel weet precies hoe hersteld te zijn van de Tour en heeft boodschap: "Ik kon het mij niet echt meer herinneren"

Na het uitrijden van een volledige Tour is het belangrijk goed te herstellen. Bij Van der Poel lijkt dat alleszins vlot te gaan, want hij was maandagavond de beste in het criterium in Aalst.

Van der Poel getuigde al dat hij in Parijs niet was gaan feesten. VTM strikte hem ook nog voor een korte babbel. Een criterium afwerken zo kort na het einde van de Tour, het ging hem wel af. "Het viel nog mee eigenlijk. De stijgende lijn van de laatste week in de Tour zet zich een klein beetje voort. Ik ben wel goed hersteld."

Van der Poel kwam zelfs als winnaar over de meet. "Met Jasper Philipsen hadden we de snelste vooraan. Het was vrij bochtig, ik heb dus toch mijn kans gepakt. Ik had hier heel lang geleden al eens gereden, maar ik kon het mij niet echt meer herinneren."

UNIEKE SFEER

De boodschap van Van der Poel aan Aalst is alleszins dat hij zich geamuseerd heeft. "Zo 's avonds is het altijd wel een unieke sfeer." Nu is het op naar het WK, al ligt de planning nog niet helemaal vast. "Ik rijd woensdag nog een criterium in Nederland. En dan is het even afwachten hoe ik mij voel. Op basis daarvan maken we een schema."