Remco Evenepoel komt ten val maar kan verder in San Sebastian, andere outsider moet wel opgeven

Remco Evenepoel is voor de laatste keer van start gegaan in zijn regenboogtrui in de Clasica San Sebastian. Evenepoel viel even, maar kon wel verder. Dat in tegenstelling tot een andere favoriet.

Na Luik-Bastenaken-Luik en het Belgisch kampioenschap is Remco Evenepoel voor de derde keer dit seizoen gestart met een witte broek. Hij hoopt zijn 100% winstreeks in die broek ook te behouden.

Maar even na de start liep het al mis voor de wereldkampioen. Evenepoel kwam in de neutralisatiezone ten val, maar kon wel weer verder. Zijn ploeg Soudal Quick-Step liet op sociale media weten dat Evenepoel "ok" is.

Minder geluk had Biniam Girmay. De Eritreeër kwam net als Evenepoel ten val in de neutralisatie en reed nog verder, maar moest uiteindelijk toch opgeven. Intermarché-Circus-Wanty liet weten dat Girmay ook in orde is, maar hij toch naar het ziekenhuis is om blessures uit te sluiten.