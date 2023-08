Nederlanders voor wereldtitel met Mathieu, maar zo kijken ze naar Belgische triumviraat Van Aert-Evenepoel-Philipsen

Mathieu van der Poel is de grote hoop bij de Nederlanders. Hij moet het Belgisch triumviraat Van Aert-Evenepoel-Philipsen trachten te ontwrichten op het WK.

België kan opnieuw een sterke ploeg afvaardigen voor het WK en dat is ze ook in het buitenland niet ontgaan. WielerFlits schotelt Nederlands bondscoach Koos Moerenhout de stelling voor dat België het te kloppen land is, met Van Aert, Evenepoel en Philipsen als kopmannen. "Daar ben ik het mee eens", klinkt het.

"Zij hebben drie sterke speerpunten, maar daarnaast ook nog eens een aantal andere renners die in een bepaalde koerssituatie ook kansrijk kunnen zijn", vindt Moerenhout dat België ook nog meer is dan enkel die drie. "Je mag hen zeker dé te kloppen ploeg noemen."

© photonews

Voor een bondscoach is het op een WK altijd waken dat er geen belangen meespelen van de ploegen die doorheen het wielerseizoen actief zijn. "Mathieu is alleen bezig om met Nederland de wereldtitel te pakken", bestaan daar toch niet te veel zorgen over. Naast Van der Poel is ook Van Baarle medekopman in het Nederlandse kamp.