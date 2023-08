Ex-CEO Lotto Dstny komt nog eens terug op zijn ex-ploeg

Ex-CEO bij Lotto Dstny John Lelangue is nog eens op zijn ex-ploeg teruggekomen. Hij vertrok er eind 2022, maar vindt het mooi dat zijn ex-team nu opnieuw goed presteert.

Momenteel is John Lelangue koersdirecteur van de Ronde van Polen. Hij kreeg die baan heel snel nadat bekend raakte dat hij Lotto Dstny (toen nog Lotto Soudal) aan het eind van 2022 zou verlaten.

"Het was toen het einde van een cyclys", vertelde Lelangue aan Wielerflits. "Het was ook tijd voor een nieuwe uitdaging." Zo stopte de samenwerking tussen hem en de wielerploeg.

Volgens beide partijen gingen ze in goede verstandhouding uiteen, maar van buitenaf kwam er heel wat kritiek op Lelangue. Hij verliet Lotto Dstny immers in een periode waarin het op het punt stond om uit de WorldTour te degraderen.

Ondertussen waait er een nieuwe wind door Lotto Dstny en staan ze er op de UCI-ranking er weer goed voor en dat vindt ook Lelangue mooi: "Ik ben blij dat hun U23-talenten er nu aankomen en dat is mooi. Als we enkelen daarvan hier kunnen zien, of bij andere ploegen, zoals Tim Wellens, dan is dat mooi. Ik kijk graag naar hun ontwikkeling en hun toekomst."