Patrick Lefevere strooit nog maar eens met lof over Remco Evenepoel: "Nog niet vaak gezien"

Patrick Lefevere heeft nog maar eens met lof over Remco Evenepoel gestrooid. Deze keer heeft hij het over een grote troef van Evenepoel. Iets wat Lefevere nog niet vaak gezien heeft.

Soudal Quick-Step heeft met Remco Evenepoel een van de beste renners ter wereld binnen zijn rangen. Ook Patrick Lefevere weet dat en liet dat al meermaals blijken. Ook probeert hij een hele klimkern rond Evenepoel te bouwen.

In Het Nieuwsblad was Lefevere opnieuw vol lof over Evenepoel. "Hij is een gemakkelijke coureur", zei Lefevere. "Voor zichzelf tekent hij een planning uit en hij wijkt er geen centimeter van af. Zijn discipline is echt straf en dat zie ik niet zo vaak."

Zo gaf Lefevere het voorbeeld van de voorbereiding van Evenepoel op de Vuelta. "Na de hoogtestage van de ploeg had hij er op eigen houtje er nog eentje aan vastgeplakt en tussendoor ging hij nog enkele ritten verkennen en in San Sebastian winnen", aldus Lefevere.

Lefevere vindt dat het planmatige typisch voor tijdrijders is. "Tony Rominger (die tussen 1994 en 1996 voor Lefevere reed, red.) was er ook zo een. En Kasper Asgreen heeft ook van die trekken", besloot hij.