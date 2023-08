Lotte Kopecky onderstreept topvorm nog eens met gouden medaille: "Rode vlag op mijn hoofd"

Lotte Kopecky is haar WK in Glasgow meteen met een gouden medaille begonnen. De Belgische was overduidelijk de sterkste in de afvalling.

De afvalling of elimination is duidelijk een van de favoriete nummers van Lotte Kopecky in het baanwielrennen. Na twee Europese titels is ze afgelopen zondag ook voor de tweede keer wereldkampioene geworden op dat nummer.

Enkele neutralisaties en valpartijen sloegen Kopecky niet uit haar lood en ze overleefde iedere twee ronden telkens makkelijk de eliminatie van de laatste renster. De Française Valentine Fortin verraste Kopecky nog in de eindsprint door vroeg naar beneden te duiken, maar Fortin kon niet op tegen de snelheid van Kopecky.

Nog drie kansen op goud

Kopecky won eigenlijk met de vingers in de neus. "Dat mag je niet zeggen. Ik voelde me wel goed en het is leuk om het WK zo te beginnen", reageerde Kopecky bij Sporza. Dinsdag komt Kopecky weer in actie in de puntenkoers.

"Ik zal met een rode vlag op mijn hoofd rondrijden, het wordt niet makkelijk koersen." Woensdag rijdt Kopecky dan nog het omnium, zondag moet het hoogtepunt volgen in de wegrit.