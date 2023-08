Wereldkampioen Mathieu van der Poel zet het nu al uit zijn hoofd: "Daarom koers ik zaterdag"

Na de wereldtitel in het veld in januari pakte Mathieu van der Poel nu ook de regenboogtrui op de weg. En daar kan er nog één bijkomen.

Mathieu van der Poel rekende in Glasgow af met Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mads Pedersen. Daardoor is Van der Poel nu dus in twee disciplines wereldkampioen: het veld en op de weg.

Daarmee zet Van der Poel zich in een exclusief lijstje, dat komende zaterdag nog wat exclusiever kan worden. Dan staat Van der Poel aan de start van het WK mountainbike, dat ook in Glasgow wordt gereden.

Niet vol voor de triple

Daar probeert Van der Poel vooral kwalificatiepunten te scoren voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Maar daar dacht Van der Poel zondag nog niet meteen aan, hij maakte eerst uitzondering voor een feestje met champagne en een hamburger.

Echt voor de wereldtitel in het mountainbike gaat Van der Poel niet. "De triple is geen doel, als ik heel eerlijk ben. Ik wil me kwalificeren voor Parijs, daarom koers ik zaterdag."

Maar als dat niet lukt, dan heeft Van der Poel nog de wegrit in Parijs als back-up. "Dat parcours moet me ook liggen, maar dat zien we na zaterdag wel."