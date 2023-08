Geen tijd om te rusten: Evenepoel combineert het nuttige en het aangename op alweer volgende dag van het Super-WK

Op een Super-WK moet elke dag nuttig besteed worden. Tijd om te rusten heeft Remco Evenepoel nog niet. Toch geen volledige dag, want hij wil nog wereldkampioen tijdrijden worden.

Zijn regenboogtrui in het wegwielrennen is Evenepoel kwijt aan Mathieu van der Poel. Misschien kan de 'Aerokogel van Schepdaal' er dan wel eentje veroveren in het werk tegen de klok. Op maandag is hij al gaan trainen op zijn tijdritfiets.

BONDSCOACH OP DE MOTOR

Vanaf nu zal dat wellicht haast elke dag aan de orde zijn, tot aan het WK tijdrijden. Bij HLN legden ze op beeld vast hoe Remco Evenepoel opnieuw op zijn tijdritfiets gekropen is om het parcours van het tijdritkampioenschap te gaan verkennen. Bondscoach Sven Vanthourenhout vergezelde hem op de motor.

Al hoeft de boog niet altijd gespannen te staan. Enkele jonge kinderen hingen rond aan de bus van Soudal Quick-Step - ter plekke voor het materiaal van de Belgische renners van de ploeg - en vroegen Evenepoel in het Engels om een foto. Daar ging de renner uiteraard graag op in. Het aangename en het nuttige komen dus beiden aan bod.