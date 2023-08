Schitterende Schotse woordspeling: toiletbezoek van Van der Poel voorafgaand aan wereldtitel spreekt tot de verbeelding

Dan gaat het niet eens over het waanzinnige verloop van het WK of de verbluffende aanval waar hij alle andere kanjers mee uit het wiel reed. Neen, zijn toiletbezoek tijdens de neutralisatei van de koers eindigt de aandacht op. "Thank Poo Very Much", is de veelzeggende 'kop' op de cover van The Daily Record.

"Schots koppel helpt ster om te winnen", staat er ook nog op. "De wereldkampioen wielrennen zegt dat hij niet gewonnen zou hebben zonder de vriendelijke lokale mensen die hem hun toilet lieten gebruiken." Davie en Shona Findlay vertellen hoe verschillende Nederlandse renners op hun toilet een beroep deden.

Good morning! Here is today's Daily Record front page which leads on world champion cyclist Mathieu van der Poel giving credit for his road race win to the hospitality of a Scots couple who let him use their toilet during the race#scotpapers pic.twitter.com/X8BtT1NQG3