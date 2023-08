Wout van Aert zegt zelf 'er als de kippen bij' te zijn en maakt er meteen een ferm lange tocht van

Om meer te weten dan Wout van Aert, moet je er al vroeg bij zijn. Hij zegt zelf er als de kippen bij te zijn om het parcours van het WK tijdrijden te verkennen.

Daar heeft Van Aert zich op deze dindsdag mee bezig gehouden. De zilveren medaillewinnaar van de wegrit was inderdaad al vroeg vertrokken, want in de vroege namiddag zat zijn verkenning er alweer op en stonden de gegevens er van op Strava. Altijd interessant om die dan eens te bekijken.

NAAR START EN AANKOMST

"Er als de kippen bij zijn om het parcours te verkennen", schreef Van Aert erbij. Het gevolgde traject bracht hem uiteraard langs Dunblane, waar het hotel van de Belgen gevestigd is, en naar Stirling. Dat is de startplaats en aankomstplaats van het WK tijdrijden.

Daar maakte Van Aert dus wel enkele lusjes. In totaal legde hij 120,6 kilometer af, om zo 738 hoogtemeters te overbruggen. Van Aert is er bijna drie uur zoet mee geweest: 2 uur, 57 minuten en 53 seconden om precies te zijn.