Michel Wuyts neemt het op voor Wout Van Aert: "Hij wordt in de steek gelaten"

Wout Van Aert greep op het WK weer naast de zege. Over het hele seizoen boekte hij nog maar 2 zeges. Volgens Michel Wuyts ligt dat onder meer aan zijn team.

In de klassiekers is Wout Van Aert kopman bij Jumbo-Visma, maar door zijn veelzijdigheid is hij ook belangrijk voor de klassementsman in de rittenkoersen. Daar moet hij telkens veel werk verrichten.

"In ieder ander team waar ze de kaart Van Aert vol trekken, wint hij in de Tour minstens 2 etappes", stelde Michel Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Dan zouden we heel anders naar de zaak kijken."

Wuyts hield zich niet in: "Als eendagsrenner en rittenkaper in de grote rondes wordt Van Aert in de steek gelaten. Al moet ik bij de eendagswedstrijden wat gas terug nemen. Daar botst hij op superieure lieden als Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel."