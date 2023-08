Wout van Aert scherp voor WK tijdrijden: "Daar heb ik nog niet over nagedacht"

Wout van Aert pakte al twee keer zilver op het WK tijdrijden, nu wil hij voor goud gaan. Maar dat hij nog iets moet goedmaken dit jaar, wil hij niet gezegd hebben.

Van Aert pakte dus zowel in 2020 als in 2021 al zilver op het WK tijdrijden. Nu goud pakken zou eindelijk een beloning zijn voor de vele tweede plaatsen. En het zou ook een opwaardering voor zijn seizoen zijn.

Van Aert won tot nu toe maar twee keer dit seizoen, in de E3 Saxo Classic en het BK tijdrijden. "Of ik vrijdag mijn seizoen moet goedmaken? Over die vraag heb ik nog niet nagedacht", zei Van Aert bij HLN.

Er speelt ook geen revanche mee bij Van Aert voor zondag. "Ik zou niet weten waarom. Ik was op niveau in de wegrit, maar Mathieu was beter", zei Van Aert nog. Hij heeft zich uitstekend kunnen voorbereiden en is in orde. Hij kan zichzelf dus niets verwijten moest het vrijdag weer geen goud worden.