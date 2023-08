Soudal Quick-Step versterkt zich met 3 jonge talenten

Eerder op de dag zag Soudal Quick-Step Fabio Jakobsen naar dsm-firminich vertrekken, maar enkele uren later kondigde het al versterkingen aan. Er komen 3 jonge Belgen over van de opleidingsploeg.

Gil Gelders (20) tekende voor 2 jaar en is een man voor de klassiekers en een hardrijder. Zo won hij Gent-Wevelgem en werd hij 2e in Parijs-Roubaix voor beloften. Ook won hij een etappe in de Giro voor beloften na een ontsnapping en werd hij 2e op het BK tijdrijden.

Ook Warre Vangheluwe (22) tekende voor 2 jaar. Hij won onder meer de Hel van Voerendaal en verraste in Gullegem Koerse een peloton met verschillende renners uit de WorldTour. Hij reed toen een hele dag in de aanval.

William Junior Lecerf (20) tekende dan weer voor 3 jaar. Hij is een klimmer en won de Course de côte Herbeumont. In de Ronde van de Elzas werd hij 4e. In de Giro voor beloften eindigde hij 8e in het eindklassement.

We are excited to announce that ๐†๐ข๐ฅ ๐†๐ž๐ฅ๐๐ž๐ซ๐ฌ, ๐–๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐š๐ฆ ๐‰๐ฎ๐ง๐ข๐จ๐ซ ๐‹๐ž๐œ๐ž๐ซ๐Ÿ ๐š๐ง๐ ๐–๐š๐ซ๐ซ๐ž ๐•๐š๐ง๐ ๐ก๐ž๐ฅ๐ฎ๐ฐ๐ž will turn pro next year with us after a successful spell in the colors of the @SoudalQSdevTeam!



