Boze mountainbikers spreken ongenoegen uit over "voorkeursbehandeling" van Mathieu van der Poel

De mountainbikers zijn niet te spreken over de regelwijziging waardoor Van der Poel enkele rijen mag opschuiven bij de start. Ze reageren in een open brief over de "voorkeursbehandeling."

Mathieu van der Poel liet na het debacle op de Olympische Spelen in 2021 het mountainbiken links liggen en reed bijna geen wedstrijden meer. Daardoor zakte hij stevig op de UCI-ranking en moest daardoor op de laatste rij starten.

Maar vrijdag paste de UCI de regels nog aan waardoor Van der Poel plots op rij vijf zou mogen starten. Dat zou zijn kansen op de wereldtitel en een kwalificatie voor de Olympische Spelen een serieuze boost geven.

Open brief van mountainbikers

Heel wat mountainbikers, waaronder negenvoudig wereldkampioen Nino Schurter, reageerden in een open brief aan de UCI. "Het is wedstrijdvervalsing en ook de kwalificatie voor de Olympische Spelen wordt op deze manier vervalst."

"Op zich vinden we het fantastisch dat we grote namen uit andere disciplines kunnen verwelkomen en we kijken ernaar uit om ons met hen te meten, maar we zijn er helemaal niet te spreken over de denigrerende manier waarop de UCI onze sport behandelt door op de vooravond van het kampioenschap nog snel de regels te veranderen."

"Op dit ogenblik is het voor ons niet de vraag of het eerlijk of gerechtvaardigd is dat de toppers uit andere disciplines een betere startpositie krijgen. Daar kan later over gediscussieerd worden."

"Het grote probleem is het tijdstip waarop de UCI beslist de regels aan te passen. Voor heel wat renners en teams die de quota willen halen om zich voor de Spelen te plaatsen, zijn de consequenties enorm."