Buitenlandse media strooien met lof voor wereldkampioene Lotte Kopecky: "Ze deed het op z'n Van der Poels"

Lotte Kopecky (27) is nu ook echt de koningin van het vrouwenwielrennen na haar wereldtitel in Glasgow. Ook in de buitenlandse pers zijn de woorden voor Lotte Kopecky bijzonder lovend.

Heel wat buitenlandse kranten besteden terecht aandacht aan de wereldtitel van Lotte Kopecky. Vooral de dominantie en de klasse waarmee ze dat deed komt in heel wat commentaren terug.

Het Franse L'Equipe zag dat het offensieve koersen van Kopecky werd beloond. "Kopecky was al briljant op de piste met twee wereldtitels, met haar derde zette ze de kroon op een meer dan succesvol WK."

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport beschrijft de wereldtitel van Kopecky dan weer als "gek. "Met topfavoriete Kopecky heeft België na 50 jaar nog eens het WK bij de vrouwen gewonnen. En ze deed het op z’n Van der Poels, met een solo."

"Lotte Kopecky was genadeloos. Ze was de sterkste van de dag. En ze had benen waar alleen Vollering op kon reageren. Alleen was de Belgische moediger dan haar ploeggenote van SD Worx", schrijft het Spaanse MARCA.

Geen nieuwe wereldtitel voor Nederland, maar in het AD waren ze ook lovend. "Tegen 'The Queen of Glasgow' was voor de Oranjevrouwen weinig te beginnen. Kopecky heerste op de baan, daarna op de weg. Ze was te goed voor Vollering, te sterk, te explosief, te uitgekookt."