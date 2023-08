De speech van Lotte Kopecky: wereldkampioene benadrukt in betoog een enorme en historische evolutie

Het was de speech waar het zo naar uitkijken was: die als wereldkampioene. Lotte Kopecky benadrukte wat een enorme weg het Belgische vrouwenwielrennen heeft afgelegd.

Wanneer Lotte Kopecky het woord voerde richting haar ploeggenoten bij de Belgische nationale ploeg, was VRT NWS erbij. "Ik denk dat we allemaal naar hier gekomen zijn met één groot doel. Dat was om een speech te mogen geven in deze mooie trui", lachte de wereldkampioene, verwijzend naar haar regenboogtrui.

RUST IN DE PLOEG

"Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en voor de rust die in deze ploeg zit. Dat is iets wat ik zelf heel belangrijk vind. België staat in het mannenwielrennen al heel lang op de kaart. We moeten jullie en vele anderen bedanken om nu ook het Belgische vrouwenwielrennen op de kaart te zetten", maakt Kopecky daar een duidelijk punt over.

"Het is heel fijn om met jullie samen te werken", rondde ze af met mooie woorden aan het adres van haar teamgenoten, wat uiteraard op luid applaus onthaald werd.