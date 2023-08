Mathieu van der Poel verliest op het WK een weddenschap

Mathieu van der Poel heeft op het WK een weddenschap van een ploegmaat verloren. Zijn val in de mountainbikewedstrijd is de boosdoener.

Op het WK probeerde Mathieu van der Poel zich in het mountainbiken voor de Olympische Spelen te plaatsen. Door een val moest hij opgeven en kon hij zijn kansen voor de Spelen niet meer rechtstreeks verdedigen.

Al zal van der Poel door een 5e plaats van Tom Schellekens in de beloftenwedstrijd wellicht toch mogen meedoen. Die plaats geeft meer dan waarschijnlijk recht op een Nederlands ticket. Die zal normaal gezien dan naar van der Poel gaan.

De val had overigens nog een ander gevolg. Axel Laurence, de beloftenwereldkampioen op de weg, had hem immers een pint beloofd als van der Poel de top 5 in het mountainbiken zou halen. Door die val haalde de Nederlander de top 5 niet en kreeg hij dus geen pint van zijn ploegmaat.

Rectification: c’est moi qui lui payerais une bière si il faisait top 5 en vtt

Il m’a dit que j’étais généreux mais j’avais l’intention d’acheter la moins chère 😂 https://t.co/iWRP5rC8YH — Axel laurance (@laurance_axel) August 14, 2023

Ook in de Tour verloor Mathieu van der Poel al een weddenschap. Na de 4e etappe moest hij 100 euro aan ploegmaat Jonas Rickaert betalen. Van der Poel dacht dat de Belgen in die wandeletappe geen aanval zouden plaatsen, wat wel gebeurde.