Met dank aan Lotte Kopecky en Remco Evenepoel: België hoog in de medaillespiegel van het WK, Groot-Brittannië het sterkste land

Dankzij de gouden medailles van onder meer Lotte Kopecky en Remco Evenepoel is België in de medaillespiegel van het Super-WK 5e geëindigd. In het paracycling eindigde ons land 13e.

Het Super-WK in Glasgow was een groot succes voor België. Lotte Kopecky was goed voor 3 gouden medailles en een bronzen medaille. Daarnaast was er ook het goud voor Remco Evenepoel en de zilveren medailles van Wout Van Aert en Alec Segaert.

In totaal telde België 8 gouden, 5 zilveren en 8 bronzen medailles. Zo eindigden ze 5e in de medaillespiegel. Groot-Brittannië eindigde met 23 gouden, 12 zilveren en 21 bronzen medailles op plaats 1. Duitsland en Frankrijken eindigden respectievelijk op plaatsen 2 en 3.

Ook in het paracycling deed België het goed. In totaal waren er 2 gouden medailles, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Zo eindigden ze 13e in de medaillespiegel. Ook daar was Groot-Brittannië het sterkste land met 24 keer goud, 11 keer zilver en 9 keer brons.