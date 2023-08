Soudal Quick-Step profiteert mee van het succes van wereldkampioen Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden en dat zie je ook op de nieuwe UCI-ranking. De kloof met Wout Van Aert is kleiner geworden en ook Soudal Quick-Step profiteert mee.

Op de UCI-ranking is Tadej Pogacar nog altijd de leider, maar na het WK tijdrijden is de kloof met Wout Van Aert en Remco Evenepoel kleiner geworden. Ook is de kloof tussen de 2 Belgen kleiner. Ook nemen ze wat meer afstand van de rest van de top 10, waar er geen verschuivingen zijn.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 7845,86 punten

2. Wout Van Aert: 5442 punten

3. Remco Evenepoel: 5225,21 punten

4. Jonas Vingegaard: 4702,57 punten

5. Mads Pedersen: 4252,14 punten

6. Mathieu van der Poel: 4104,67 punten

7. Jasper Philipsen: 4103 punten

8. Adam Yates: 3812,43 punten

9. Primoz Roglic: 3266,5 punten

10. Joao Almeida: 3165,5 punten

© photonews

Bij de ploegen zijn er wel wat verschuivingen. UAE blijft aan de leiding en Jumbo-Visma is nog steeds 2e, maar Soudal Quick-Step komt na de wereldtitel van Evenepoel opnieuw de top 5 binnen. Ook Lotto Dstny steeg een plaatsje. Dat komt onder meer door de zege van Arnaud De Lie in de Polynormande. Intermarché-Circus-Wanty blijft zakken en staat op plaats 16.