Victor Campenaerts doet boekje open over professionalisme van Arnaud De Lie: "Keiharde werker"

Arnaud De Lie is een van de opkomende sterren in het peloton. De 21-jarige Waal pakte dinsdag in de Tour of Leuven al zijn 7de zege van het jaar.

Arnaud De Lie kwam vorig jaar als een van de nieuwe Belgische toptalenten binnen in het wielerpeloton. Op zijn 20ste won hij in zijn eerste jaar als prof al meteen negen koersen, dit jaar zit hij al aan zeven.

De Lie wordt dan ook als een van de (Belgische) talenten gezien van het peloton, maar is ook iemand die met zijn vak bezig is. Dat bevestigde zijn ploegmaat Victor Campenaerts in de podcast Vals Plat.

Van ruwe naar geslepen diamant

"Ik heb niet het grootste talent, maar ik ben wel een volhouder en ik probeer er alles uit te halen. Maar Arnaud De Lie, als hij al niet het grootste talent is in het peloton, zit hij zeker bij de top 10. En het is een keiharde werker."

"Als hij gelooft in iets wat hem beter maakt, dan doet hij dat iedere dag. Iedere dag zijn eten afwegen, iedere dag avondstretching, 's ochtends activatie van de core. Alles doet hij zeer goed", zegt Campenaerts.

"Het is een ruwe diamant, maar hij gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij binnen een jaar of vijf een geslepen diamant is met een paar monumenten op zijn naam."