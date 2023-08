🎥 Gezien Remco Evenepoel? Primoz Roglic slaat een dubbelslag in de Ronde van Burgos

Primoz Roglic heeft de 3e etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. Aan het einde was hij de snelste in een spurt met 4. Ook neemt hij de leiderstrui over.

Een dag na de ploegentijdrit was er in de Ronde van Burgos een verraderlijke etappe naar Villarcayo. Onderweg was er de Picon Blanco. De top lag op 35 km van de streep en was 7,8 km lang aan 9%. 9 renners vormden de vlucht van de dag, maar Jumbo-Visma had duidelijk plannen. Ze hielden de kopgroep heel de tijd binnen schot en hielden het verschil op maximaal 3 minuten. Op de Picon Blanco werden de laatste vluchters gegrepen en het peloton werd stevig uitgedund. Adam Yates versnelde en enkel Primoz Roglic, Einer Rubio en ploegmaats Jay Vine en George Bennett konden volgen. Vine nam over en enkel Roglic en Adams waren nog mee. Daarna kwamen Alexandr Vlasov en Damien Howson aansluiten. Na een nieuwe versnelling van Adams bleven enkel Roglic en Howson nog over. In de afdaling kwam Vine ten val. Zo waren zijn winstkansen weg. Vlasov kon in de vallei vooraan de aansluiting komen maken. Op de klimmetjes tussen de Picon Blanco en Villarcayo gebeurde er niets meer en zo gingen we naar een spurt met 4. Roglic werd de kop opgedrongen en haalde er de snelheid uit. Yates ging als 1e, maar de anderen volgden meteen in zijn zog. Roglic ging er nog simpel overheen en won voor Vlasov en Yates. Ook nam hij de leiderstrui van ploegmaat Attila Valter over. 🏅🇸🇮Primoz Roglic (Jumbo-Visma) gana la Etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2023 🇪🇸 #VueltaBurgos #VueltaABurgos #Noticiclismo #Ciclismo pic.twitter.com/PRGIIsG03K — NotiCiclismo ➡ 🇪🇸 #VueltaBurgos (@Noticiclismo1) August 17, 2023