'Wout van Aert schrapt koers van zijn programma na drukke zomer'

Het WK in Glasgow ziet er al een tijdje op. Maar wanneer mogen we Wout van Aert terug in het peloton verwachten?

Het was een bijzonder drukke zomer voor Wout van Aert met de Tour, de geboorte van zijn tweede zoontje Jerome en het WK in Glasgow. Hij geniet op dit moment dan ook nog van zijn tijd thuis bij zijn familie. Maar Van Aert is wel al opnieuw aan het trainen. Zo ging hij woensdagochtend zo'n 5 kilometer gaan lopen om daarna zo'n 75 kilometer te fietsen met veldrijder Daan Soete. Vraag blijft alleen waar Van Aert opnieuw zal hervatten. µ Geen Renewi Tour? Van Aert bevestigde na het WK tijdrijden dat hij al zeker de Tour of Britain (3/09-10/09) zal rijden. Op ProCyclingStats staat voorlopig ook nog de Renewi Tour (23/08-27-08), de vroegere Benelux Tour, op zijn programma. Maar volgens In de Leiderstrui zal Van Aert er niet aan de start staan. Hij zou wat gas terugnemen na de drukke zomer en pas in september in Groot-Brittannië hervatten. Of Van Aert ook het EK tijdrijden (20/09) of het EK op de weg (24/09) zal rijden, is nog niet duidelijk.