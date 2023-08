📷 Van der Poel leeft zich uit na wereldtitel: gespot op golfbaan en in discotheek met Vlaamse acteur

Mathieu van der Poel geniet na zijn wereldtitel van vakantie. En dat doet hij in het bijzijn van schoon volk.

Van der Poel is na zijn wereldtitel in Glasgow niet van plan om nog veel wedstrijden op de weg te rijden. Komende zondag komt hij wel aan de start van het criterium in Etten-Leur, maar of we hem daarna nog zien op de weg, is niet duidelijk.

Van der Poel geniet momenteel dan ook van vakantie in het Spaanse Marbella. Daar haalde de Nederlander zijn golfclubs weer boven en dat deed hij samen met acteur Louis Talpe. De twee zijn dan ook goede vrienden.

Later op de avond werden Van der Poel en Talpe ook gespot in een discotheek in Marbella. Zondag toont Van der Poel dus voor het eerst zijn regenboogtrui in Etten-Leur. De organisatie regelde zelfs een privéjet om de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds 1985 aan de start te krijgen.