Haar honger is nog niet gestild en Lotte Kopecky stelt al een volgend doel: "Dat moet wel lukken"

Lotte Kopecky denkt in 2023 duidelijk nog niet aan uitbollen. Met het EK heeft ze al een volgend doel. Dat bleek uit een gesprek met Sporza.

2023 was al een fenomenaal jaar voor Lotte Kopecky. Zo won ze al de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen. Ook pakte ze op het BK de dubbel.

Daarna volgde nog een geslaagde Tour de France Femmes met een ritzege, de groene trui en een 2e plaats in het eindklassement. Het hoogtepunt moest dan nog komen. Op het WK won Kopecky goud in de afvalling en de puntenkoers en brons in het omnium. Ook pakte ze de regenboogtrui in de wegrit.

Zo is het al een meer dan geslaagd seizoen voor Kopecky, maar ze lijkt nog niet verzadigd. "Ik wil dit jaar sowieso nog mijn trui laten zien", vertelde ze aan Sporza. "Al weet ik nog niet exact welke koersen."

En wat met het EK op de VAM-berg in Nederland? "Dat zou ik graag nog willen rijden. Dat moet wel lukken", besloot Kopecky.