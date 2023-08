Toon Aerts haalt bijzonder hard uit naar de UCI na schorsing: "Een dikke en welgemeende middelvinger"

Toon Aerts heeft gereageerd op de schorsing van twee jaar die hij gekregen heeft van de UCI. Hij haalt dan ook bijzonder hard uit naar de internationale wielerunie.

"Ik wens nog een laatste keer te reageren op de uitspraak van de UCI", begint Aerts zijn statement op sociale media. "Ik weet nog altijd niet hoe Letrozole in mijn lijf is terecht gekomen. Maar ik kan mezelf niets verwijten."

"Ik heb er duizenden euro’s tegenaan gegooid, bezocht verschillende universiteiten, liet meerdere rapporten schrijven door wetenschappelijke experten... Nooit werd ik door de UCI uitgenodigd of heb ik de kans gekregen iemand fysiek te spreken..."

"Het is me doorheen de voorbije maanden duidelijk geworden dat 'vermoeden van onschuld' hier gewoon niet bestaat. We hebben alles wat we zelf wisten zo wetenschappelijk mogelijk onderbouwd. Hieruit bleek met 100% zekerheid dat ik geen bewust dopinggebruiker ben."

"Wel, hier UCI, een dikke en welgemeende middelvinger!"

Aerts geeft ook toe dat de zaak hem op persoonlijk vlak veranderd heeft. Zo was hij het vertrouwen in mensen kwijt. "Misschien door alles ook zelf een beetje een klootzak geworden. Mijn vriendin vertelde me meermaals dat ik niet meer dezelfde Toon was zoals vroeger. Maar ik moest wel."

"Ik moest me toch met hand en tand verdedigen tegen de mensen en de instantie die ineens vanuit het niets begonnen te beweren dat ik doping had genomen... Maar Ik heb nooit doping genomen en zelfs nooit overwogen."

"Ik ben veel slimmer dan dat! Wel, hier UCI, een dikke en welgemeende middelvinger! U had van ons vorige week de gelukkigste mensen op aarde kunnen maken... Maar ja, wie is Toon Aerts in het grote wielercircus."

Het volledige statement van Toon Aerts