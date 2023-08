Vuelta-favoriet Juan Ayuso (20) doet aangrijpende bekentenis: "Slechts vier dagen per jaar"

Juan Ayuso (20) wordt gezien als een van de toptalenten die in de toekomst zal meedoen voor eindwinst in grote rondes. Toch onthult de Spanjaard nu ook de keerzijde van de medaille als profwielrenner.

Juan Ayuso was net als Remco Evenepoel al bijzonder goed bij de junioren en ook in zijn half jaar bij de beloften, dat hij al op jonge leeftijd de overstap maakte naar de WorldTour. Zo was Ayuso vorig jaar slechts 19 toen hij derde werd in de Vuelta.

Maar de jonge Spanjaard onthulde in een interview met BiciSport ook de andere kant van het bestaan als profwielrenner. Zo kan Ayuso in een heel jaar "slechts vier dagen heeft waarin ik kan eten wat ik wil."

Minder trainen, meer op eten letten

"Ik heb altijd een weegschaal bij me om voedsel en om mezelf te wegen", legt Ayuso uit, die normaal zo'n 64,5 kilo weegt. Op zijn scherpst weegt de Spanjaard zo'n 63 kilo. "Nu woon ik alleen in Andorra, maar toen ik nog bij mijn ouders woonde, begon ik mijn eten af te wegen."

"Op mijn zeventiende al begon ik te werken met mijn voedingsdeskundige Gorka, tot die tijd was ik net als elke andere jongen. Nu doet het me ook niets meer om eten te nemen, het op de weegschaal te leggen en te eten."

"Het heeft geen zin om alles goed te doen op de fiets, om in een spectaculaire conditie te zijn als je niet op je eten let", zegt Ayuso nog. "Het is beter om minder te trainen en meer op eten en andere zaken te letten. Het is een fundamenteel onderdeel en daar moet je voor zorgen."