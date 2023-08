🎥 Ethan Vernon (Soudal Quick-Step) stopt de zegereeks van Mads Pedersen, Lorena Wiebes wint in Scandinavië

Ethan Vernon heeft de proloog in de Deutschland Tour gewonnen. Hij was een seconde sneller dan Mads Pedersen. In de Ronde van Scandinavië ging de openingsetappe dan weer naar Lorena Wiebes.

Afgelopen week was Mads Pedersen de te kloppen man. Hij won de slottijdrit in de Ronde van Denemarken en pakte ook het eindklassement naar huis. Een dag later stond hij aan de start van de BEMER Cyclassics en die won hij na een lang uitgerokken sprint.

Enkele dagen later stond Mads Pedersen aan de start van de Deutschland Tour. Voor de proloog van 2,3 km in Sankt Wendel was hij een van de favorieten voor de dagzege, maar hij strandde op de 2e plaats en op een seconde van de zege. Die was voor Ethan Vernon.

De sprinter van Soudal Quick-Step is uiteraard ook de 1e leider in Duitsland. Zijn ploegmaat Ilan Van Wilder was de beste Belg op de 19e plaats (+7").

In de Ronde van Scandinavië stond ook de openingsetappe op het programma. Vanuit Mysen ging het naar Halden, goed voor bijna 125 km over Noorse wegen. Na een relatief vlakke aanloop waren er nog klimmetjes in de finale.

2 rensters zaten in de vlucht van de dag. Zij kregen bijna 4 minuten voorsprong, maar op zo'n 90 km van de streep werd de kopgroep gehalveerd. Zo zat het peloton in een zetel en ook Tiril Jörgensen werd op 25 km van de streep gegrepen. Op de hellingen in de finale waren er enkele aanvallen, maar niemand raakte weg.

Zo gingen we naar een groepssprint. Al probeerde Cecilie Uttrup Ludwig die nog te ontlopen. Lorena Wiebes moest tot het uiterste gaan en haalde de Deense net voor de streep nog bij. Ze won voor Elisa Balsamo en Uttrup Ludwig. Wiebes is ook de 1e leidster in Scandinavië.