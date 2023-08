Fransman van INEOS Grenadiers is ontgoocheld: "We zijn gewoon nummers of pionnen"



De Fransman Pavel Sivakov is door zijn team INEOS Grenadiers niet geselecteerd voor de Vuelta. En dat doet pijn bij Sivakov. Geen Vuelta voor Pavel Sivakov, wel de Deutschland Tour. Nochtans had de Fransman zich intensief voorbereid op de Ronde van Spanje. "Ik moet zeggen dat ik vorige week een enorme klap heb gekregen. Ik kreeg te horen dat ik de Vuelta niet zou rijden en dat was heel moeilijk", zegt hij bij L'Equipe. Sivakov vertrekt eind dit jaar bij de Britse formatie en trekt naar UAE Team Emirates, iets wat wellicht heeft meegespeeld in zijn niet-selectie voor de Vuelta. Sivakov had echter een erg lange voorbereiding achter de rug. Nummers en pionnen Hij ging anderhalve maand op stage, waarvan drie weken met de Vuelta-ploeg en reed eind juli dan de Ronde van Polen. Meteen daarna ging hij opnieuw de bergen in. "Ik denk dat ik in mijn beste vorm was van het hele seizoen, volgens mij zelfs beter dan voor de Giro, maar toen kreeg ik een telefoontje dat het niet doorging." Sivakov heeft het moeilijk met de beslissing om hem niet mee te nemen. "Soms zijn we gewoon nummers, pionnen. Zo zie ik het. Het doet je beseffen dat de ploegleiding soms moeilijke beslissingen moet nemen." "Maar ik heb mezelf sindsdien vermand. Ik wil profiteren van al het werk dat ik deze zomer gedaan heb en wil nog proberen om iets te doen tussen nu en het einde van het seizoen", zei de Fransman nog.



