Remco Evenepoel verbaasde zijn goede vriend Average Rob: "Alles staat in het teken daarvan"

Remco Evenepoel en YouTuber Average Rob zien intussen goede vrienden geworden. En daaruit kwam de vierdelige docureeks Rainbow Remco.

Kort na zijn opgave in de Giro werd er al een eerste deel van de documentaire gelanceerd, vanaf donderdag 24 augustus staan de andere drie afleveringen op Streamz. Daarin volgt YouTuber Average Rob Evenepoel tot aan zijn triomf op het WK tijdrijden.

Net als in de Lanterne Rouge Cycling Podcast zien we een andere Evenepoel. "Je ziet hem op een andere manier, omdat hij zich op zijn gemak voelt. We sturen elkaar geregeld berichtjes. Bij mij hoeft hij geen opgepoetste versie van zichzelf te zijn. Ik poets zelf ook niks op", zegt Average Rob bij HUMO.

De beste worden en weinig thuis slapen

Average Rob raakte ook onder de indruk van Evenepoel tijdens de opnames. Hij verbaasde zich bijvoorbeeld over hoe hard Evenepoel voor alles gaat. "Hoe alles in zijn leven in het teken staat van de beste worden. Hij zal niet lossen tot hij heeft bereikt wat hij wil."

En hij was ook verbaasd over het feit dat Evenepoel heel weinig thuis slaap, omdat hij ofwel aan het koersen is of op stage is. "Ik had gedacht dat er af en toe ook weleens een weekje rust af zou kunnen. Niet dus."