Archie Ryan pakt de zege in de Ronde van de Toekomst, Van Vleuten grijpt de macht in Scandinavië

In de Ronde van de Toekomst heeft de Amerikaan Matthew Riccitello een hand uitgestoken naar de eindzege, maar moet hij zondag nog afrekenen met de Mexicaan Del Torro. In de Ronde van Scandinavië heeft de Grace Brown de tijdrit gewonnen, Van Vleuten is de nieuw leidster.

Matthew Riccitello trok vrijdag op de Col de la Loze nog aan het kortste eind tegen de Mexicaan Isaac del Toro, maar zaterdag stelde hij orde op zaken. 's Ochtends pakte hij uit in de klimtijdrit van 11 kilometer en zette de concurrentie op meer dan 40 seconden. William Junior Lecerf werd vijfde op 1'23". In de namiddag was er nog een bergrit van 70 kilometer, met aankomst op de Val-Cenis Col du Mont Cenis (9,7 km aan 7%). De finish lag zo'n 5 kilometer na de top. De Ier Archie Ryan versnelde op zo'n 10 kilometer van de streep en hield ook stand. Del Torro en de Italiaan Giulio Pellizari kwamen nog dicht, maar strandden op 7 seconden. Lecerf eindigde als vierde op 23 seconden, leider Riccitello kwam binnen op 25 seconden. De Ronde van de Toekomst eindigt zondag met nog een bergrit. Brown wint tijdrit, Van Vleuten leider In de Ronde van Scandinavië stond er in en rond Herning een tijdrit van zo'n 16 kilometer op het programma. Er was niets te doen aan de Grace Brown, de Australische won met 19 seconden voorsprong op Amber Kraak en 23 seconden voorsprong op Annemiek van Vleuten. Van Vleuten neemt in het algemene klassement wel de leiderstrui over van de Deense Cecile Uttrup Ludwig, zij verloor een halve minuut op Van Vleuten in de tijdrit en heeft nu een achterstand van 17 seconden. De Ronde van Scandinavië eindigt zondag met een relatief vlakke rit.