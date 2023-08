"Gecompliceerde zaak, willen ons financieel verbeteren": Lotto-Dstny kiest na twaalf jaar voor opvallende nieuwe wending

Lotto-Dstny gaat volgend seizoen aan de slag met een nieuwe fabrikant van fietsen. En daar zijn duidelijke redenen voor aangegeven.

Vanaf 2024 zal Lotto-Dstny aan de slag gaan met fietsen van het Baskische Orbea. En dus niet langer met Ridley, zo blijkt. Dat heeft het team ook officieel bevestigd.

Na twaalf jaar op de Belgische fiets is het een opmerkelijke overstap, temeer er nog een contract was met Ridley tot en met 2025. Maar er is dus gekozen voor de overstap naar Orbea. En daar is een reden voor, zo blijkt.

12 mooie jaren

"We hebben twaalf mooie jaren beleefd met Ridley. We kiezen voor een ander merk omdat we ons financieel willen verbeteren", aldus CEO Stephane Heulot bij Het Laatste Nieuws. "Dat is nodig om onze huidige kern te kunnen behouden."

"Het is inderdaad een gecompliceerde zaak", aldus nog Heulot over de contractbesprekingen en het feit dat het contract met Ridley nog loopt tot eind 2025. Bij de fabrikant wilden ze voorlopig niet reageren en alles in de luwte houden.