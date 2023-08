Pech voor de Belgische fans: Wout van Aert past voor deze race

Wout van Aert heeft nog ferme doelen dit seizoen. Maar één doel is daar alvast niet bij. En dat is jammer voor de mensen uit ons land.

Wout van Aert maakte afgelopen weekend indruk in een gravelwedstrijd en wist zich zo meteen te plaatsen voor het WK gravel. En daar gaat hij wel degelijk een doel van maken. Op 8 oktober komt hij aan de start in het Italiaanse Veneto.

Een weekje eerder staat ook het EK gravel op het programma in ons land, maar zijn team heeft nu laten weten dat Wout van Aert voor dat EK in Oud-Heverlee zal passen. Het wegprogramma gooit roet in dat eten.

Mooie eendagskoersen

Er zijn in Italië nog een aantal interessante races in de week voor het WK gravel en daar gaat van Aert enkele van rijden. Emilia, de Coppa Bernocchi en de Tre Valli Varenese zullen de voorbereiding op het WK worden voor de Belg.

"Het zijn mooie eendagskoersen in Italië, die op ons programma staan", aldus ploegleider Jan Boven in een reactie bij Het Laatste Nieuws.