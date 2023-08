Italiaans toptalent pakt uit in de Ronde van de Toekomst, Shirin van Anrooij 2e

Gaia Realini heeft de 4e rit in de Ronde van de Toekomst gewonnen. Ze won de bergetappe naar Megève na een straf nummer. Shirin van Anrooij werd 2e.

In de Ronde van de Toekomst waren we aan de 1e bergetappe aanbeland. Vanuit Challes-les-Eaux ging het via Col du Vorger en Montée du Cernix naar Megève. Na de Cernix bleef het peloton via een plateau richting de aankomstplaats.

Tijdens het 1e deel van de rit vielen er geen noemenswaardige aanvallen te noteren. Op de Vorger viel Maeva Squiban aan. Ze reed als 1e over de top en reed een minuut voorsprong bij elkaar.

Op de Cernix daalde de voorsprong van de koploopster meteen. Gaia Realini ontbond haar duivels en kwam al snel alleen op kop. Ze kwam als 1e over de top en bleef nadien haar voorsprong uitbouwen. Ze won met ruime voorsprong in Megève.

Achter Realini ontstond een achtervolgend groepje. Shirin van Anrooij sprintte naar de 2e plaats. Anna Shackley werd 3e. Realini is de nieuwe leidster. Vrijdag volgt de koninginnenrit en meteen ook de laatste rit in de Ronde van de Toekomst.