Stilaan volop aftellen naar debuut van Van der Poel als wereldkampioen: dit zijn de uitdagingen om Van Aert op te volgen

Het debuut van Mathieu van der Poel als wereldkampioen is iets om in de gaten te houden. Van Aert won vorig jaar de koers waar de Nederlander voor het eerst de regenboogtrui zal dragen.

Treedt Van der Poel zondag in de voetsporen van zijn eeuwige rivaal in de Bretagne Classic Ouest-France, kortweg de GP van Plouay? Enkele dagen vooraf bekijken we alvast wat de cruciale punten zijn in deze wedstrijd. Na de start in Plouay zijn er al snel de doortochten in Morbihan, Côtes d'Armor en Finistère.

Ook na ruim 160 kilometer komen we weer in Morbihan. Met nog een kleine twintig kilometer te gaan draaien de renners dan weer het lokale circuit in Plouay op. Het gaat vrijwel de hele dag constant op en af, iets wat Van der Poel uiteraard als geen ander aankan.

PEDERSEN GROOTSTE CONCURRENT

De hoogste punten worden bereikt in La Feuillée, Spézet en Saint-Hernin. Dat is nog vrij vroeg in de wedstrijd, maar Van der Poel is niet het type dat verlegen zit om een aanval van ver. Zijn grootste concurrent is met stip Mads Pedersen. Vorig jaar won Van Aert na een sprint in een groep van zo'n 20 man. Afwachten wat het dit jaar wordt.