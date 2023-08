Van jongs af aan tot nu op de top van zijn maturiteit: Mathieu van der Poel zoekt plek op waar hij al uiterst succesvol was

Mathieu van der Poel gaat terugkeren naar de plek waar hij al vele successen boekte. Van jongs af aan zelfs. Is Van der Poel zondag aan het feest in de Bretagne Classic? Zo ja, dan mag dat niet verbazen.

Want Bretagne is een streek die hem buitengewoon goed ligt. Dat was al zo bij de jeugd. In 2012 deed hij mee aan de Ronde des Vallées, een driedaagse rittenkoers van 2.1-niveau. Een derde plek in de openingsrit en tweede plaats in de tijdrit volstond om met een bonus van 16 seconden de slotrit in te gaan. Die voorsprong hield hij vast.

Een jaar na het veroveren van de gele trui in de Ronde des Vallées was Van der Poel nog altijd junior en deed hij hetzelfde in Le Trophée Centre Morbihan. Van der Poel koerste de volledige rittenkoers als leider. Dat kwam door zijn winst in rit 1. De dag nadien pakte hij in de tijdrit de 15 seconden voorsprong op Riabushenko die de doorslag gaven.

© photonews

Zijn grootste triomf als profrenner kwam er in 2021, in zijn beste Tour tot dusver. Op de tweede dag van de Tour spreekt Van der Poel zijn explosiviteit aan en heerst hij op de Mur-de-Bretagne. Pogacar komt als tweede over de streep op zes seconden. Van der Poel hijst zich zo in het geel en zou de leiderstrui enkele dagen dragen. Na rit 8 stapt VDP af.